Coupe du Monde 2018 : il parie 80 euros et remporte près de 260.000 euros

C'est la belle histoire du week-end. Elle concerne Jérémy, parieur online, qui a validé une cote de plus de 2.400 sur 12 matchs de football combinés. Il remporte un chèque monumental de 259.532,09 euros.



C'est ce qui s'appelle avoir du nez ou plutôt... beaucoup de chance ! Hier soir, un parieur qui répond au doux nom de "Jérémy", sur le site de pari en ligne Winamax, s'est offert le luxe de valider un pari combiné de 12 matchs avec une cote complètement hallucinante de 2403,33. Après s'être “risqué” (le premier pari étant remboursé) à miser 80 euros sur celle-ci, le voici donc propriétaire d'un joli chèque de 259.532,09 euros.



La chance était avec lui !

Avec un but allemand à la 95e minute et une victoire in-extremis de la Suisse face à de vaillants Serbes, ce jeune alsacien est passé par toutes les émotions avant d'encaisser le pactole. « Je regardais le ticket 300 fois par jour en me disant : « Ce n’est pas possible, ce n’est pas possible. Même à 3-0 pour la Colombie, je n’étais pas serein. Et puis ils ont gagné... et j’ai gagné 260.000 euros »



De quoi rembourser le prêt immobilier !

A tout juste 30 ans, cet ouvrier de production a déclaré vouloir utiliser cette somme pour rembourser le crédit de sa maison. « Je suis tellement heureux. C’est un soulagement énorme » disait-il après la victoire colombienne 3-0 hier soir.



Découvrez le ticket gagnant et les détails du pari.