Coupe du Monde 2018 : les 23 de l’Argentine

Près d’une semaine après avoir publié une liste élargie de 35 joueurs, le sélectionneur de l’équipe de l’Argentine Jorge Sampaoli a fini par trancher. L’ancien coach de Séville vient en effet de dévoiler les 23 heureux élus qui tenteront d’ajouter une troisième étoile jaune sur la tunique albiceleste en Russie. Un groupe dans lequel on retrouve plusieurs cadres attendus à tous les secteurs de jeu. Dans les cages, Sergio Romero, sera titulaire avec Wilfredo Caballero en doublure.



En défense, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo et Federico Fazio, auteur d’une excellente saison avec l’AS Roma, feront office de leaders de l’arrière-garde argentine. Dans l’entrejeu, Sampaoli a fait confiance à d’autres tauliers comme Javier Mascherano, Ever Banega et Angel Di Maria. Bonne nouvelle pour les supporters du Paris Saint-Germain, Giovani Lo Celso fait lui aussi partie de l’aventure après avoir découvert la sélection nationale pour la première fois en novembre dernier.



A noter toutefois l’absence d’un Diego Perotti pourtant convoqué lors des derniers rendez-vous amicaux. Enfin, l’attaque sera emmenée, sans surprise, par Lionel Messi. La Pulga sera bien accompagnée de ses fidèles lieutenants Sergio Agüero et Gonzalo Higuain. Grosse interrogation avant la publication de cette liste, la présence de Paolo Dybala est bien confirmée. En revanche, le serial buteur de l’Inter Milan Mauro Icardi devra regarder le Mondial devant sa télé malgré ses 29 buts inscrits en 34 rencontres de Serie A.



La liste des 23 de l’Argentine pour la Coupe du Monde 2018 :

Gardiens de but : Sergio Romero (Manchester United, ANG), Wilfredo Caballero (Chelsea, ANG), Franco Armani (River Plate)



Défenseurs : Nicolás Otamendi (Manchester City), Federico Fazio (AS Roma, ITA), Marcos Rojo (Manchester United, ANG), Nicolas Tagliafico (Ajax, HOL), Christian Ansaldi (Torino, ITA), Gabriel Mercado (Sevilla, ESP)



Milieux de terrain : Marcos Acuña (Sporting, POR), Eduardo Salvio (Benfica), Javier Mascherano (Heibei CFFC, CHI), Lucas Biglia (AC Milan, ITA), Ever Banega (FC Séville, ESP), Giovani Lo Celso (PSG, FRA), Manuel Lanzini (West Ham, ANG), Maximiliano Meza (Independiente), Angel Di Maria (PSG, FRA)



Attaquants : Paulo Dybala (Juventus, ITA), Sergio Agüero (Manchester City, ANG), Gonzalo Higuain (Juventus, ITA), Lionel Messi (Barça, ESP), Cristian Pavon (Boca Juniors).