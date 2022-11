Coupe du Monde / 8es de finales: Les "Lions" héritent de l’Angleterre

Le Sénégal s’est qualifié mardi en disposant de l’Equateur, 2-1.



Deuxième de la poule A, avec deux victoires et une défaite, le Sénégal sera opposé à l’Angleterre, première de la poule B avec deux victoires et un match nul.



Les Anglais ont battu lors de leur dernière rencontre le Pays de Galles, par 3 buts à 0.



Victorieux de l’Iran, 1-0, les Etas-unis se sont qualifiés pour les huitièmes de finale et seront opposés aux Pays-Bas.



Le Sénégal passe le cap du premier tour du Mondial 20 ans, après sa première participation auréolée d'une place de quart de finaliste.



-Voici les premières affiches des huitièmes de finale :



Samedi 3 décembre :



15h : Pays-Bas-Etats-Unis



Dimanche 4 décembre



19h : Angleterre-Sénégal