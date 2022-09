Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Coupe du Monde Qatar 2022 : Khaby Lame, l’influenceur sénégalais, signe le jackpot à 450 mille dollars avec Qatar National Bank Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Septembre 2022 à 18:03 | | 0 commentaire(s)| Deuxième personnalité la plus suivie sur les réseaux sociaux, l’influenceur et star tiktokeur sénégalais, Khaby Lame, vient de décrocher le jackpot. Selon des informations exclusives obtenues par "Confidentiel Afrique", Qatar National Bank a sollicité ses services pour vendre ses produits de prestige durant toute la Coupe du Monde 2022, qui se tiendra au Qatar.

Plein pot pour Khaby Lame, le très célèbre tiktokeur et influenceur sénégalais, qui prend de la voilure dans le monde publicitaire de la monarchie arabique pétrolière. Selon des informations exclusives autorisées parvenues à "Confidentiel Afrique", le groupe bancaire quatari QNB ( Qatar National Bank), s’est attaché ses services dans le cadre de la campagne de la Coupe du monde pour vendre une gamme de produits de luxe destinés à la clientèle de l’institution bancaire quatarie.



Même si le montant de l’accord conclu avec l’influenceur sénégalais Khaby Lame, n’a pas été dévoilé au public, des sources bien introduites à Qatar National Bank ont soufflé à "Confidentiel Afrique", que le tiktokeur Khaby LAME empochera un bel pactole estimé à 450 mille dollars pour toute la durée de la Coupe du Monde Fifa 2022. Il sera la voix et le visage de Qatar National Bank. Selon des informations de "Confidentiel Afrique", l’influenceur sénégalais devrait être reçu le 1er octobre prochain par le Ministre qatari des Sports et de la Diversité culturelle, qui est en même temps le Commissaire de cet grand évènement international.



Une campagne alléchante attend Khaby Lame, lequel devra passer sur les plateaux de télévisions qataries, à compter du 1er octobre prochain, date de son entrevue avec le Ministre des Sports du Qatar, glisse une source officielle à "Confidentiel Afrique".









Confidentiel Afrique



Accueil Envoyer à un ami Partager