Coupe du Monde U17 : Les "Lionceaux" face à la France, en huitièmes de finale

L’APS d’où nous tenons l’information, indique qu’avec trois victoires en autant de sorties, les "Bleus" vont croiser les "Lionceaux" qui ont terminé deuxième de la poule D. La France a dominé (3-0) les États-Unis et terminé leader de la poule E.



Quant aux protégés de Serigne Saliou Dia, ils ont enregistré deux victoires et une défaite. Ainsi donc, la huitième de finale entre le Sénégal et la France est prévue mercredi à 12 heures.