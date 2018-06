Coupe du monde 2018 : José Mourinho voit le Sénégal affronter la Belgique en 8e de finale

Sacré José Mourinho a donné des pronostics, quant aux possibles résultats des phases de groupes, lors du Mondial en Russie. Les prévisions du Spécial One vont plaire à plus d’un Sénégalais. Mourinho voit l’Equipe nationale du Sénégal sortir de la poule H qu’elle partage avec la Pologne, la Colombie et le Japon et héritier en huitième de finale, de la Belgique logée dans la poule G en compagnie de l’Angleterre, la Tunisie et e Panama.



Le technicien portugais voit également l’Uruguay sortir en tête du groupe A et affronter, en huitièmes de finale, le Portugal de Cr7, deuxième du groupe B. La Russie, le pays hôte, croiserait l’Espagne. Mourinho voit la France prendre la première place de son groupe C, elle tomberait sur le Nigéria et l’Australie se verrait opposée à l’Argentine. Dans les autres rencontres, le technicien voit une affiche Brésil-Mexique, un match Angleterre-Pologne et un duel entre la Suisse et l’Allemagne.









L'Observateur