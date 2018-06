Coupe du monde 2018: le tableau virtuel de la phase finale (on commence à y voir assez clair) Alors que deux poules n'ont pas encore livré leur verdict, voici vers quoi on se dirige en phase finale. Avec de potentielles retrouvailles entre la France et le Portugal en quarts de finale.





Les 8es de finale si les classements ne changent pas: Quelles affiches pour les 8es de finale de la Coupe du monde? S'il est bien sûr beaucoup trop tôt pour connaître les 16 équipes en lice pour la phase finale du Mondial russe et leur position définitive au classement, on peut en revanche s’amuser à se projeter sur la suite de la compétition. Avec une étoile*, les affiches d'ores et déjà assurées (sachant que la Colombie a les cartes en main pour remplacer le Sénégal).

8es de finale, partie haute du tableau :



France-Argentine*, le 30 juin (16h)

Uruguay-Portugal*, le 30 juin (20h)

Brésil-Mexique*, le 2 juillet (16h)

Angleterre/Belgique - Sénégal/Japon/Colombie, le 2 juillet (20h)

8es de finale, partie basse du tableau : Suède-Suisse*, le 3 juillet (16h)

Japon/Japon/Colombie - Belgique/Angleterre, le 3 juillet (16h)

Espagne-Russie*, le 1er juillet (16h)

Croatie-Danemark*, le 1er juillet (20h)



Si on continue à se projeter, cela donnera donc en quarts de finale…

France ou Argentine - Uruguay ou Portugal

Brésil ou Mexique - Angleterre ou Sénégal

Suède ou Suisse - Japon ou Belgique

Espagne ou Russie - Croatie ou Danemark

En imaginant que les Bleus s'en sortent, en demie ils pourraient retrouver le Brésil ou Angleterre/Belgique, et pourquoi pas l'Espagne ou la Belgique/Angleterre en finale.













Rmc



