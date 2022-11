Coupe du monde 2022: La Belgique dit Merci à Courtois L'aurait-on autant vu si la Belgique avait maîtrisé son sujet ? Entre pénalty détourné, parades et relances, Thibaut Courtois a brillé mercredi face au Canada (1-0), un baume autant qu'un signal d'alarme pour les Diables Rouges.

Côté pile, les demi-finalistes du Mondial-2018 peuvent toujours compter sur le meilleur gardien du monde, qui avait su écoeurer Liverpool en mai dernier pour offrir au Real Madrid sa 14e Ligue des champions avant de se voir décerner le Trophée Yachine lors de la dernière cérémonie du Ballon d'or.



Thibaut Courtois, qui avait quitté la Coupe du monde il y a quatre ans en perdant boudeur face aux futurs vainqueurs bleus, l'a retrouvée mercredi, et c'est le côté face, en patron d'une équipe belge déboussolée, passée très près de la noyade.



"Courtois est le meilleur Belge sur le terrain. Cela pose question", résumait à la pause l'ancien international Philippe Albert, consultant auprès de la chaîne belge RTBF.



Face aux Canucks, 41e au classement Fifa et qui vivent la deuxième Coupe du monde de leur histoire, le portier a évité l'ouverture du score en couchant ses 2 mètres pour sortir un pénalty mollement tiré à ras de terre par Alphonso Davies (11e).



Relance périlleuse

Mais trois minutes avant, il avait déjà capté une reprise de Buchanan au point de pénalty sur un corner tiré par Hoilett, la première des nombreuses vagues canadiennes qui ont failli submerger les Diables - sept tirs dans le premier quart d'heure.



Avant de sortir des poings une lourde frappe de Johnston, bien seul à l'angle droit de la surface (30e), puis de se saisir d'un puissant coup de tête de Larin en deuxième mi-temps (80e).



Car la vieillissante défense belge, avec Toby Alderweireld (33 ans) au centre flanqué de Jan Vertonghen (35 ans) à gauche et Leander Dendoncker (27 ans), n'a guère levé les doutes à son sujet.



Alors, de dernier rempart, Courtois s'est souvent mué en premier relanceur, quitte à s'en sortir par des contrôles périlleux sous la pression des Canucks (52e).



"Heureusement pour la Belgique que le jeu au pied de Courtois est excellent", a résumé Philippe Albert.



