Coupe du monde 2022: Le Ballon d'Or et son dauphin ne fouleront pas les pelouses du Qatar La FFF a confirmé dans un communiqué le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde. Le Madrilène souffre d'une "lésion du droit fémoral, qui nécessitera un délai de convalescence de trois semaines", indique la Fédération. "Je suis extrêmement triste pour Karim qui avait fait de cette Coupe du Monde un objectif majeur, a commenté Didier Deschamps. Malgré ce nouveau coup dur pour l’Equipe de France, j’ai toute confiance en mon groupe. Nous allons tout faire pour relever l’immense défi qui nous attend." L'on peut dire que le Ballon d'Or et son dauphin sont out pour la messe du football.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Novembre 2022 à 01:05 | | 0 commentaire(s)|



