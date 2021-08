Coupe du monde Beach Soccer: Le Sénégal endeuillé, étrille le Portugal et se qualifie en quarts Le Sénégal s'est qualifié tout à l'heure en quarts de finale de la Coupe du monde de Beach Soccer, en battant le Portugal sur le score de cinq (5) buts à trois (3).

Les Lions confirment leur bonne entame avec cette deuxième victoire, synonyme de qualification en quarts de finale de la Coupe du monde de Beach Soccer.



Pourtant, une mauvaise nouvelle a frappé la tanière avec le décès de la mère de Raoul Mendy, Diminga Gomis, ce dimanche, avant la rencontre face au Portugal.



Cela n'a pas empêché ce dernier d'inscrire en doublé, en mémoire à sa mère.



En ouverture, le Sénégal avait laminé l'Uruguay sur le score sans appel de six buts à un.











