Coupe du monde : comment départager les équipes à égalité ? Comme l’Espagne et le Portugal, d’autres équipes pourraient compter le même nombre de points à l’issue de la phase de groupe.

L’Espagne et le Portugal ont ouvert la voie dans cette Coupe du monde. Avec une victoire et deux matchs nuls chacune après trois matchs dans le groupe B, les deux sélections ont terminé la phase de groupes à égalité avec cinq points. Et il a bien fallu des règles pour départager pour savoir laquelle des deux terminerait première.



Voici ces critères, qui ont tourné en faveur de la Roja, et qui sont évidemment valables pour les autres équipes concernées d’ici la fin des poules, jeudi soir. Et l’ordre dans lesquels il faut les appliquer est :



la différence de buts générale

le plus grand nombre de buts marqués (ce qui a permis à l’Espagne de terminer devant le Portugal avec six réalisations contre cinq)

le plus grand nombre de points obtenus entre les équipes concernées par l’équipe (le résultat de leur match)

la différence de buts particulière entre les équipes concernées

le plus grand nombre de buts marqués dans les matchs entre les équipes concernées



Vient ensuite un classement du fair-play. La Fifa a mis en place un barème lié au nombre de cartons jaunes et rouges reçus pendant ces trois matchs. La sélection qui a le plus de points termine devant l’autre, sachant que :

un carton jaune = moins un point

un carton rouge après deux cartons jaunes = moins trois points

un carton rouge direct = moins quatre points

un carton jaune puis un carton rouge direct = moins cinq points



Et si deux équipes sont encore à égalité après tout ça ? La Fifa procède alors à un tirage au sort. Le hasard a déjà notamment servi à départager l’Irlande et les Pays-Bas en 1990, ou le Brésil et la Yougoslavie en 1954. Mais à l’époque, il n’y avait pas autant de critères pour départager en amont les ex aequo.









