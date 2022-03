Coupe du monde des boulangers à Paris/ Avec des saveurs du pays: L’équipe du Sénégal mise sur le goût des produits locaux L’équipe du Sénégal de la boulangerie qui participe pour une 3e fois à la Coupe du monde des boulangers a fait, ce lundi, son entrée en matière. Pour marquer sa différence et son originalité, l’équipe du Sénégal, en confrontation avec Chine’s Taper, la Norvège et la Costa Rica, a présenté des produits faits à base de moringa (Never die), du bissap et un mixage de produits orientaux, africains et francais. Galvanisés par une forte présence de supporters sénégalais, les compétiteurs sénégalais ont constaté que la particularité des produits, présentés, a beaucoup plu au Jury. Et, Stéphan Roth, membre de cette équipe nationale, accroché, affiche toute la confiance de son équipe pour le sacre.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022 à 21:02 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe du Sénégal de la boulangerie a fait son entrée en matière, ce lundi matin à la Coupe du monde des boulangers qui se tient du du 26 au 29 mars à Paris. Stéphan Roth, membre de cette équipe nationale apprécie de manière positive le travail accompli dans cette prestigieuse compétition. Après une très longue préparation et d’entrainements intenses au Sénégal, l’équipe des boulangers a présenté des produits importants. Et, ladite équipe a fini en temps et en heure. « On voulait vraiment finir sa prestation en temps et en heure. Mais aussi, finir tous nos produits. Heureusement, tous nos produits ont été faits. Mes deux frères ont été au top », a évoqué Stéphan Roth de l’équipe du Sénégal de la boulangerie.



Seulement, l’équipe du Sénégal a eu ce matin, de petits problèmes techniques. Il s’agit juste, des problèmes de cuisson par rapport à la pièce artistique. Et, la mise en scène, regrette-t-on, ne s’est passée comme, l’équipe l’aurait voulue. « On a eu un problème avec la patte. Mais, tout a bien fini. Maintenant, on attend le résultat de demain. Alors, c’est le Jury qui décide et qui sera le seul décideur. Mais, on a fait ce qu’on avait, à faire. On a été conforme à nos entrainements. Et, on sait qu’on est bien placé au niveau du goût. Parce qu’on a ramené des saveurs du Sénégal », renseigne-t-il.



L’équipe du Sénégal de la boulangerie pour marquer sa différence et son originalité a présenté des produits, faits à base de moringa (Never die) et du "bissap". Et, les compétiteurs, galvanisés par une forte présence de supporters sénégalais, mobilisés derrière l’équipe, ont constaté que la particularité des produits présentés, a beaucoup plu au Jury. Evoquant l’ambiance bon enfant, l’équipe du Sénégal espère rendre heureux, le Sénégal entier.



Sous ce registre, Hakim Haif, Coach de l’équipe nationale de boulangerie du Sénégal à peine, sorti de compétition réaffirme le travail colossal, accompli par son équipe. « Que ce soit au niveau de la pièce artistique, au niveau du pain et de la boulangerie. On a fini dans le temps. C’était une journée très rude. On avait en face trois équipes très qualifiées. Chine’s Taper, la Norvège et la Costa Rica. Mais, tout s’est bien passé. On a terminé dans le temps. Tout le monde était très content », rassure Hakim Haif, Coach de l’équipe nationale de boulangerie du Sénégal.



Après une compétition de 8 heures de temps, les compétiteurs sénégalais ont montré des signes de fatigue. Puisque, l’activité a débuté à 5 heures du matin pour s’achever à 13 heures. Alors qu’hier, l’équipe avait investi deux (2) heures de travail, c’est à dire de 18 heures 30 mn à 20 heures 30 mn.



Mais, Hakim Haif pense que dans cette compétition, c’est le goût des produits qui sera déterminant. Puisque, sur la régularité et autres exigences, toutes les équipes semblent être dans les normes. « Maintenant, c’est le goût. On a fait des offres avec le « Never die » et un mélange de produits orientaux, africains et français etc. On a fait un mixe de tout cela. Tout le monde a une chance. Maintenant, il reste l’appréciation du Jury. Il faut juste, espérer », conseille-t-il. Le coach satisfait du travail accompli, témoigne que son équipe, épuisée a fait un très bon boulot.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook