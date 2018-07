Coupe du monde : la Belgique bat l'Angleterre (2-0) et termine à la 3ème place

Vainqueur de l'Angleterre (2-0) dans la petite finale, la Belgique décroche la troisième place de la Coupe du monde, un lot de consolation.

C'était un match sans (réel) enjeu mais il fallait le gagner pour repartir la tête haute. La Belgique s'est imposée face à l'Angleterre (2-0) lors de la petite finale de la Coupe du monde, samedi à Saint-Pétersbourg.



Une victoire acquise sans trembler puisque les Diables rouges ont ouvert le score dès la 4e minute par Thomas Meunier et ont bouclé l'affaire à la 82e minute avec un but d'Eden Hazard. Entre les deux, l'Angleterre a poussé mais hormis un ballon piqué de Dier repoussé sur la ligne par Alderweireld, les Three Lions n'ont pas trop inquiété Courtois.









