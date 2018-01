Couple: 5 techniques cachées qu’utilisent les infidèles pour communiquer avec leurs amant(e)s

Beaucoup parmi les infidèles cachent leur infidélités pendant des mois ou des années sans être capables de l’avouer, et trouvent tout le temps un moyen de voiler les sentiments de culpabilité ou de honte dans un coin caché de leur cerveau afin qu’ils puissent continuer à fonctionner. Mais quand ils communiquent avec leur partenaire officieux, à l’insu de leur véritable âme sœur, comment le font-ils?



Le site populaire de rencontres, Ashley Madison, qui est spécialisé dans ce type d’affaires, a mené un sondage auprès de 1 500 personnes impliquées dans de telles relations, et leur a demandé comment ils communiquaient avec la personne avec qui ils trichaient.



Voici cinq méthodes les plus courantes qu’utilisent les infidèles pour communiquer avec leurs amant(e)s:



1- Le Smartphone

La méthode de communication la plus courante est par l’intermédiaire de leurs téléphones. 56% des personnes ayant participé à l’enquête, ont indiqué que le téléphone était le principal outil de connexion avec l’autre partenaire caché(e).

Cela semble être beaucoup de travail selon eux, car ils doivent désactiver presque toutes leurs notifications pour éviter d’être pris.



2- L’Email

En deuxième place, était le bon vieux courriel électronique. 40% des participants ont déclaré avoir utilisé le courrier électronique comme moyen de communication. Encore une fois, cela semble précaire, car l’infidèle devrait s’assurer que ses emails sont toujours fermés, et peut-être même cachés par un mot de passe.

En outre, ils devraient s’assurer qu’ils n’ont pas CC quelqu’un d’autre dans le mail où sont transmis les messages illicites.



3- Les Sites de rencontres

Considérant qu’Ashley Madison, qui est en quelque sorte un site de rencontres, a mené cette enquête, nous sommes surpris que cette méthode n’ait pas été plus performante.



Les sites de rencontres ont été utilisés par 20% des personnes ayant participé à l’étude, ce qui reste un nombre relativement élevé.

Le seul avantage à cela, est qu’il ya tellement de sites de rencontres maintenant qu’il serait difficile pour votre partenaire de vous trouver.



4- Les médias sociaux

Cette méthode semble être pleine de problèmes car l’un des principaux outils des médias sociaux, est de partager des informations et de parler aux gens.

Pourtant, 18% des personnes interrogées, ont déclaré avoir utilisé les médias sociaux pour parler avec la personne avec laquelle ils trichent.



5- Un Téléphone secret

C’est probablement l’option la plus coûteuse, mais 11% des personnes interrogées ont suggéré un second téléphone ou un téléphone secret. Cacher cet appareil de votre partenaire ressemble à beaucoup d’efforts et de stress. En outre, comment chargeriez-vous le téléphone sans que l’autre personne ne s’en aperçoive ?