Couple: 6 positions sexuelles que les femmes détestent

Certains hommes sont dépendants des films pornographiques. Ils s’inspirent tellement de ces films et s’attendent ensuite à ce que leurs partenaires leur reproduisent la même chose, quand ils veulent avoir des relations sexuelles dans la vraie vie.

Plusieurs femmes affirment ne pas craindre la créativité, mais rejettent également certaines positions sexuelles. Et elle ont leurs raisons!

1- Le Missionnaire La position du missionnaire est une bonne position sexuelle mais elle devient ennuyeuse avec le temps. Selon certaines femmes, elles n’obtiennent pas beaucoup de stimulation clitoridienne. Les hommes qui pratiquent aussi le missionnaire, ne sont pas créatifs. Le problème vient du fait que des gars font des mauvais mouvements, ce qui empêche leur partenaire de jouir.

2- La position 69 Les deux personnes sont donc allongées tête-bêche, l’un étant sur le dos et l’autre dessus ou les deux sur le côté. Du coup, pas de baiser possible dans la position 69, les deux partenaires ayant la tête au niveau du sexe de l’autre. Les femmes disent que la position s3xuelle 69 peut être très distrayante, car elles se sentent dans une position inconfortable. Les femmes finissent généralement par oublier la tâche à accomplir.

3- La Cowgirl accroupie Même si c’est dans cette position que les femmes ont le plus de contrôle, beaucoup d’entre elles détestent être sur le dessus. En effet, elles ont peur de ne pas paraitre à leur meilleure iimage dans cette position. Leur partenaire peut voir leur ventre et les seins monter et descendre, alors qu’elles le chevauchent.

4-Le doggy style C’est la position préférée de bien des gars qui ont une vue superbe et le contrôle. Par contre, les femmes interrogées détestent cette position. Pourquoi? Parce qu’elle n’est pas assez intime pour elles, elle manque de « lustre » et n’est pas très excitante. On l’oublie parfois, mais dans cette position, les filles ont la vue sur le mur ou leur oreiller. Pas très excitant, en effet…

5- Le Sexe sur le sol Avoir des relations sexuelles dans de nouveaux endroits garde aussi la vie amoureuse intacte. Le sexe, sur le sol, c’est l’orgasme garanti mais tend à être incroyablement inconfortable pour une femme.

Son coccyx aura des brûlures à l’intérieur après quelques coups. Sauf si vous faites glisser un matelas sur le sol, il n’y a pas assez de rembourrage pour rendre cette position agréable.

6- Le sexe sous la douche La douche a tendance à aller de pair avec le sexe debout puisque c’est la position sexuelle la plus commune. Beaucoup de gens ont des fantasmes sur le sexe dans la douche, mais la réalité n’est généralement pas si amusante – on se retrouve avec du savon dans les mauvais endroits, des peurs constantes de se briser la tête sur le carrelage, de se faire brûler par l’eau chaude, ou ne jamais pouvoir trouver son rythme.



Au lieu de cela, ayez les relations sexuelles avant la douche.



