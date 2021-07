Coups et blessures volontaires : Khady. Nd. mord sadiquement sa voisine et lui sectionne le doigt Sadique. Le mot n’est pas de trop pour qualifier l’acte de Khady Ndour. Lors d’une bagarre avec sa voisine Thioro Niane, elle a mordu cette dernière au point de lui sectionner un doigt. L’As

Ainsi, Khady Ndour a comparu hier au Tribunal d’Instance de Dakar pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une Incapacité Temporaire de Travail (Itt) de 7 jours.



Mordre le doigt d’une personne jusqu’à ce que l’os se brise. C’est ce que Khady Ndour a fait à sa voisine Thioro Niane. Cette rocambolesque affaire a été jugée hier à la barre du Tribunal d’Instance de Dakar. Khady Ndour, 35 ans, habitant à Grand Médine, a comparu hier devant la justice pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une Itt de 7 jours au préjudice de Thioro Niane.



C’est sans ambages que la prévenue a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle estime qu’elle a réagi à la provocation et à l’attaque. «Ce jour-là elle m’a bousculée alors que j’étais au bord du mur. J’ai riposté en la bousculant aussi. Elle m’a attaquée et s’est agrippée à mes cheveux. Pour me défendre, je l’ai mordue et elle s’est blessée à la main. Je ne me rendais compte de rien, car au moment des faits, je ressentais de la douleur quand elle tirait mes mèches. J’ai entendu les gens dire que je l’ai mordue jusqu’à amputer son doigt, mais ce n’était pas mon intention», dit-elle.



Pour sa part, la victime Thioro Niane soutient que la prévenue lui a administré un coup d’épaule et elles se sont bagarrées. En me rendant à l’hôpital, je n’ai pas vu le bout du doigt qui m’a été arraché.



J’ai décidé de retirer la plainte, car sa patronne a pris l’engagement de payer les frais de l’hôpital», explique la partie civile.

Le parquet n’arrive pas à comprendre comment Khady Ndour a fait pour briser l’os avec une simple morsure.



«Cela m’exaspère qu’on morde une personne jusqu’à ce que l’os se brise. C’est à cause de ces genres de choses qu’on interdit les bagarres», souligne le maître des poursuites avant de requérir l’application de la loi.



A son tour, l’avocat de la défense Me Macodou Ndour a sollicité une application bienveillante de la loi, en ce sens que sa cliente est une délinquante primaire qui n’a jamais eu maille à partir avec la justice.

Le tribunal, qui a déclaré l’action recevable, a condamné Khady Ndour à deux mois avec sursis. Elle devra également payer une amende de 100.000 Fcfa.

