Coups et blessures volontaires : Père et fils condamnés pour avoir molesté un individu Pour éviter une nouvelle incarcération à son père, Pape Abdoulaye Ndiaye a endossé toute la responsabilité, sur les coups administrés à Modou Bousso Samb. Ce qui lui a valu son incarcération. En attendant le jugement, son père, également cité dans cette affaire, ainsi que son chauffeur, ont bénéficié d’une liberté provisoire.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Février 2023 à 16:10 | | 0 commentaire(s)|

Tout est parti d’une transaction qui a mal tourné entre Modou Bousso Samb et Amadou Lamine Ndiaye, père de Pape Abdoulaye Ndiaye. Parti à Malika pour réclamer son argent à Modou Bousso Samb qu’il a connu en prison, Amadou Lamine Ndiaye était accompagné de son fils et de son chauffeur. Sur place, la tension est vite montée d’un cran. Il s’en est suivi une altercation entre les parties.



En effet, Modou Bousso Samb renseigne qu’Amadou Lamine Ndiaye, qui a réussi à le gruger à hauteur de trois millions FCfa, a voulu supprimer les uniques preuves qu’il détenait sur son téléphone portable.



“ Quand son fils m’a neutralisé, il en a profité pour me tabasser, avant de prendre mes deux téléphones portables et 250 mille FCfa ”, a raconté la partie civile lundi, lors de l’audience. Avant de préciser que le jeune Pape Abdoulaye Ndiaye n’a jamais levé la main sur lui. Il en est de même pour le chauffeur Mbaye Bâ. Des propos que le prévenu Pape Abdoulaye Ndiaye a contestés.



D’après lui, son père n’a pas frappé le plaignant. “ C’est avec moi qu’il s’est bagarré, parce qu’il a injurié de mère mon géniteur. Je l’ai empoigné en lui demandant d’arrêter ses injures. C’est ainsi qu’il m’a frappé et j’ai riposté ”, a renseigné Pape Abdoulaye Ndiaye.



Mais ses déclarations ont laissé sceptique la déléguée du procureur de la République. “ Tu essaies de protéger ton père, parce qu’il a déjà fait la prison. Les déclarations de la partie civile sont claires. À cause de ton obstination, tu t’es retrouvé en détention, tandis que ton père, lui, vaque tranquillement à ses occupations ”, lui a lancé la représentante du ministère public.



À la suite du plaignant qui a réclamé la somme de 750 mille francs Cfa, en guise de dédommagement, la représentante du ministère public a requis la relaxe de Mbaye Bâ et s’en est rapporté à la sagesse du tribunal, en ce qui concerne les peines à infliger à Pape Abdoulaye Ndiaye et à son père Amadou Lamine Ndiaye.



L’avocat de la défense a sollicité une application bienveillante de la loi pour ses clients.



Après en avoir délibéré, Mme la juge a ordonné la relaxe de Mbaye Bâ. Elle a, par ailleurs, reconnu Pape Abdoulaye Ndiaye et Amadou Lamine Ndiaye, coupables des chefs qui leur sont reprochés. Ils sont respectivement condamnés à un mois et à un an de prison assortis du sursis. Ils sont contraints d’allouer solidairement la somme de 500 000 FCfa à la partie civile, en guise de dédommagement.











EnQuête



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook