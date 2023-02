Coups et blessures volontaires et destruction de biens appartenant à autrui : Kh. Touré en prison pour avoir bastonné une dame Belliqueux, Kh. Touré, âgé de seulement 21 ans, l’est. Pour une banale histoire de stationnement de véhicule, il se retrouve en prison. Selon nos sources, les faits se sont produits la semaine dernière. "L’As"



La dame Kh. Nd. Seck, habitante Golf Sud, s’était rendue à l’Unité 24 de la commune des Parcelles assainies, pour récupérer ses habits chez son tailleur. Arrivée sur place, Mme Seck stationne son véhicule pour entrer dans le salon de couture. Mais quelques minutes ont suffi, pour qu’un jeune homme surgisse de nulle part, pour sommer la dame de déplacer sa voiture, sous peine de voir ses pneus dégonflés.



Cet homme n’est personne d’autre que Kh. Touré. Et face au silence de Mme Seck, le sieur Touré met à exécution ses menaces. La dame dénonce l’acte de Touré. Ce qui va sonner comme une provocation. Kh. Touré riposte par des coups de poing sur le visage de la dame. Elle n’a dû son salut qu’à l’intervention de passants, qui l’ont tiré des griffes de son bourreau.



Blessée, Mme Seck est conduite au Centre de santé Mame Abdou Aziz Dabakh pour des soins intensifs. Et le médecin lui délivre un certificat médical d’incapacité temporaire de travail de 15 jours. Munie du document, Kh. Nd. Seck se rend alors à la police des Parcelles assainies, pour porter plainte contre son bourreau.



Ce dernier a reconnu les faits qui lui sont reprochés devant les enquêteurs, avant de présenter ses excuses. L’aveu étant la reine des preuves, Kh. Touré ea été placé en garde-à-vue, avant d’être déféré au parquet pour coups et blessures volontaires et destruction de biens appartenant à autrui.



