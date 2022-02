Coups et blessures volontaires sur mineur : Il chauffe un couteau et brûle son neveu au dos Un acte d’une extrême cruauté a été jugé hier au tribunal des flagrants délits de Dakar. Maçon de son état, Mouhamed Traoré a mis au feu un couteau avec lequel il a brûlé son neveu au niveau du dos. Attrait pour coups et blessures volontaires sur un mineur, commis par une personne ayant autorité sur la victime et ayant entraîné une interruption temporaire de travail de 21 jours, le sieur Traoré a été condamné à un an dont un mois de prison ferme.

Agé à peine de 10 ans, M.W qui vit à Ndiakhirate, commettait de petits larcins. Mais mal lui en a pris lorsqu’il a volé l’argent de son oncle Mohamed Traoré. Pour le corriger, ce dernier n’a rien trouvé de mieux que de lui brûler le dos avec un couteau, qu’il avait au préalable chauffé au feu. Cet acte d’une cruauté innommable lui a valu hier sa comparution devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, pour coups et blessures volontaires sur mineur, commis par une personne ayant autorité sur la victime, et ayant entraîné 21 jours d’incapacité temporaire de travail.



A la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. A l’en croire, son neveu qui est élève en classe de CE2, passe tout son temps à commettre des larcins. Il souligne que le gamin n’épargnait même pas leurs proches qui venaient souvent se plaindre.



« Dès qu’il voit de l’argent, il le prend », s’est-il indigné avant de revenir sur les faits qui lui ont valu les poursuites. Alors qu’il avait gardé dans sa chambre la somme de 10 000 francs Cfa, il a constaté, au bout de quelques heures, la disparition d’une partie de l’argent. Lorsqu’il a interpellé M. W, ce dernier s’est lavé à grande eau.



Pour se faire une idée précise de son voleur, il a décidé de déposer encore 10 000 francs Cfa au même endroit. « Il est revenu à la charge en prenant les 2 000 francs Cfa. J’ai découvert à ma grande surprise 2 000 francs Cfa dans son cahier au moment où il apprenait ses leçons. Je lui ai posé la question à savoir pourquoi il volait, il ne m’a pas répondu. Pour éviter qu’il répète son acte, je l’ai brûlé au dos avec un couteau chauffé. C’est à ce moment qu’il m’a confié qu’il remettait le butin à une dame qui se trouve à l’école », a indiqué le maçon de 23 ans, avant de se confondre en excuses.



Incapable de placer un mot, la victime a tout de même reconnu les accusations de son oncle en hochant la tête, lorsque le juge l’a interrogé. Il a avoué le vol. Son oncle Ndéry Diop qui l’accompagnait, a révélé que la maman du petit a décidé de pardonner au mis en cause



Pour le maître des poursuites, « chauffer un couteau pour le poser sur le dos d’un enfant de 10 ans, est un acte barbare, même si l’enfant a commis une faute en volant ». Et le parquetier d’ajouter : « Il n’est pas interdit de corriger un enfant, mais on ne doit pas en arriver à une telle extrémité. »



C’est pourquoi il a requis 2 mois de prison ferme contre le mis en cause. « Je partage le même avis », a déclaré Me Iba Mar Diop, avocat du prévenu, avant de solliciter une application extrêmement bienveillante de la loi en faveur de son client. Ce dernier a été condamné à un an dont un mois de prison ferme.









