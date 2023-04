Coups et blessures volontaires sur un vieil homme : Un apprenti chauffeur de car écope 2 ans de prison ferme

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Avril 2023

L'apprenti chauffeur d’un car de transport en commun a été attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour coups et blessures volontaires ayant entraîné un préjudice sur un vieil homme, la soixantaine dépassée. Placé sous mandat de dépôt le 7 avril dernier, le jour des faits, Pape H. D. a soutenu à la barre avoir agi sciemment, mais il a présenté ses excuses. Tout comme son père qui est originaire du même village que la partie civile.



Devant le prétoire, le plaignant Adama Nd., bandage sur la tête, est revenu sur sa mésaventure avec le jeune homme. Il avait pris le car à Pikine pour rallier le centre-ville, plus exactement la caserne des sapeurs-pompiers de l’avenue Malick Sy. En cours de route, son bourreau a demandé au chauffeur d'arrêter le car et de transférer les passagers dans un autre véhicule. C’est ce que la victime et d’autres passagers ont refusé catégoriquement. C’est sur ces entrefaites que Pape H. D. a balancé une pierre à la tête du vieil homme. Dans son réquisitoire, le parquet a requis une application de la loi pénale, rapporte Dakaractu. L’apprenti chauffeur a été condamné à 2 mois de prison ferme.



L'As

Ndèye Fatou Kébé