Coupure d’eau à Dakar, Rufisque, Thiès, etc. : Des perturbations annoncées jusqu’à mardi Il y aura, encore une fois, des perturbations dans la distribution de l’eau pour les prochaines heures. Jusqu’au mardi, informent SEN’EAU et la SONES, certaines parties du pays ne seront pas desservies à cause d’une réparation d’une fuite.

SONES et SENEAU informent les clients et usagers que des travaux de réparation d’une fuite sont en train d’être menés ce dimanche 19 décembre 2021 sur la conduite dite ALG3 qui transporte la production d’eau potable de l’usine Keur Momar Sarr 3.



L’usine KMS3 est techniquement en état de fonctionner. Cependant, pour des raisons techniques évidentes, les travaux de remise en état d’une partie de la conduite ALG3 entrainent l’arrêt de cette usine pour une durée prévisionnelle de 24 heures.



A cette durée de l’intervention, il faudra ajouter la durée de la mise en distribution. De ce fait, la situation reviendra progressivement à la normale à partir de la nuit du lundi au

mardi 21 décembre 2021.



A cause de l’arrêt de cette usine, la distribution en eau connaitra des perturbations allant des baisses de pression au manque d’eau total dans les zones suivantes : Dakar et sa Banlieue, Rufisque, Thiès, Tivaouane, Pire, Ndande, Kébémer, Mékhé, Guéoul.



Au titre des mesures d’atténuation, SEN’EAU mettra à la disposition des habitants des quartiers les plus touchés un service de camions citernes

