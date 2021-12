Coupure d'électricité: Saint-Louis et Louga dans l'obscurité

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Décembre 2021 à 10:37 | | 0 commentaire(s)|

Saint-Louis et Louga sont sans électricité à cause d'une panne du poste de Sakal qui appartient à Manantali.



La Senelec a tout de même dépêché ses propres équipes sur place pour résoudre le problème, rapporte Rfm.



( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook