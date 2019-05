Coupures intempestives d'électricité : Diourbel crie sa colère Le courant ne passe plus à Diourbel. Les coupures intempestives d’électricité exaspèrent désormais les populations, surtout en cette période de ramadan et la chaleur qui a fini de s’installer à l’intérieur du pays. Les populations qui ont crié leur colère sur la RFM ont demandé que la Senelec apporte des explications à cette situation. Contactés par la même source, la société nationale d’électricité a évoqué les vents violents qui traversent la région actuellement, faisant même tomber des arbres. Toutefois, ils ont promis que la situation reviendra à la normale rapidement.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2019 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos