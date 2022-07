Coupures répétitives d’électricité: Ziguinchor dans le noir, dénonce le silence de la Senelec

La ville de Ziguinchor est exposée depuis un certain temps à des coupures de courant. Une situation, causant des désagréments aux populations qui peinent à faire fonctionner certains de leurs matériels.



Les habitants de Lyndiane sont confrontés quelques jours après la fête de Tabaski à des coupures d’électricité récurrentes. Une situation qui a fait perdre à certains leurs appareils de télévisons et frigos.



Et, malgré les réclamations de la population, la Senelec garde le silence alors que les coupures peuvent durer plus de 4 heures de temps, la journée comme la nuit.