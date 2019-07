Cour Suprême - Khalifa Sall débouté, son avocat s’en prend à Macky Sall: « il ne mérite pas de ...»

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juillet 2019 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|

La Cour Suprême a rejeté la requête de Khalifa Sall, portant annulation du décret de révocation de sa fonction de maire. Une décision qui a suscité l’ire de Me Ousseynou Fall. L’avocat de l’ancien maire de Dakar se désole de la sentence rendue et s’en prend non pas aux magistrats de ladite Cour, mais au Président Sall.



S’arrêtant sur l’actualité qui met en exergue le « scandale à 10 milliards de dollars», impliquant le frère du Président Macky Sall, Me Ousseynou Fall estime que c’est l’illustration parfaite qui démontre l’acharnement sur son client.



« Ce dernier (Aliou Sall) qu’on accuse d’avoir perçu indûment des milliards de la part de Petro-Tim et qui a fait l’objet d’une enquête de l’IGE. Ce rapport a été littéralement foulé au pied. Le Président protège, lui-même, son frère. Nous sommes en face d’une mesure arbitraire. Le peuple sénégalais ne mérite pas d’être dirigé par un Président qui prend des mesures arbitraires pour liquider ses opposants parce que, seulement, ils ne sont pas d’accord avec lui», peste l’avocat.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos