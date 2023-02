Cour d’Appel de Dakar : Ousmane Diagne lègue à son successeur, la plainte d'Ousmane Sonko contre Me Papa S. So L’ancien procureur de la République sous le régime libéral du président Abdoulaye Wade, Ousmane Diagne, quitte le parquet général près la Cour d’Appel de Dakar, pour devenir nouvel Avocat général près la Cour suprême.



La nomination d’Ousmane Diagne a été actée hier, lundi 20 février 2023, à l’issue du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut dire que cette nomination intervient au lendemain de l’information rendue publique par le journal « Les Échos », relative à la saisine par le désormais ex-Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar de la Division des investigations criminelles (Dic), suite à la plainte d’Ousmane Sonko contre Me Papa Samba So, dans l’affaire Sweet Beauté.



En effet, ce dernier est accusé par le leader de Pastef, d’être un des acteurs du complot dont il se dit victime et qui lui a valu des déboires avec la justice, notamment la procédure initiée par Adji Sarr.



Avec ce départ d’Ousmane Diagne du Parquet général près la Cour d’appel de Dakar, il revient à son successeur, Ibrahima Bakhoum, nouveau Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar, de suivre cette plainte.













Sud Quotidien



