Cour d'Appel de Thiès: Protocole "déchiré", un scandale de 7,166 milliards FCfa La Cour d'Appel de Thiès "déchire" le protocole à l'origine des déboires de Bocar Samba Dièye, renseigne "Libération" dans sa livraison du jour.

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juillet 2021 à 07:28 | | 1 commentaire(s)|

Selon le journal, sur la base de ce "protocole", contesté par l'homme d'affaires, Cbao-Attijari avait saisi et muté à son nom, les trois immeubles de Bocar Samba Dièye.



Dans un arrêté rendu le 29 juin dernier, la Cour d'appel de Thiès à déclaré le protocole " nul et de nul effet ", informe "Libération".



La saisie des trois immeubles tournait autour de près d'un milliard deux cents millions de francs Cfa.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos