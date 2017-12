Cour d’appel de Dakar : Nouveau rebondissement dans le scandale des audiences fictives

L’affaire des ‘’audiences fictives’’ de la Cour d’Appel n’a pas fini de révéler ses secrets et sûrement que l’instruction en cours devant le doyen des juges, va permettre de percer certains mystères qui entourent ce dossier. Selon Libération, les enquêteurs de la section de recherches de Dakar ont une autre découverte des plus scandaleuses. En effet, une fois les détenus «libérés », Amadou Lamine Diagne, parvenait à leur trouver de nouvelles pièces d’identité et des casiers judiciaires vierges. C’est un de ses lieutenants, Issakha Lakhoune qui s’occupait de ce volet, qui a fait cette révélation.



Interrogé sous le régime de la garde-à-vue par les gendarmes, il a fait des aveux fracassants. « Je l’ai fait pour un marabout », glisse-t-il. « J’ai voulu établir à B. M, un casier judiciaire vierge, c’est possible de l’avoir même si la personne est condamnée car cela ne nécessite pas de vérifications. Finalement, je ne l’ai pas fait pour lui car il n’avait pas respecté sa promesse ».



Issakha Lakhoune était avec Moussa Ndiaye, les deux coursiers de Amadou Lamine Diagne. Seulement Lakhoune était plus actif à Mbour, où sa femme tenait un restaurant à côté de la prison. Et cela arrangeait bien les affaires de Amadou Lamine Diagne : « Si le détenu est à Dakar, Diagne n’est pas intéressé de prendre les dossiers. C’est plus facile qu’il fasse les démarches pour les détenus qui purgent leur peine dans d’autres Maison d’arrêt et de correction en dehors de Dakar. Entre autres faveurs, Lamine Dizgne peut aider à reduire la peine. Ils sont nombreux les gens qui m’appellent pour que je les aide surtout ces derniers jours. Je ne communique jamais le numéro de Diagne aux détenus car il me l’a interdit », a avoué celui qui est aussi surnommé "Issa".



C’est d’ailleurs grâce à « Issa » que le détenu M. S a été libéré après une audience « sans dossier ». Sa sœur, Sokhna S., qui est tombée, a remis 250.000 F Cfa à "Issa", qui a «transmis » le dossier à Diagne. « Mon frère a été condamné à deux ans pour vol. Il a été transféré à la prison de Mbour mais grâce à Issakha, il a été libéré au dix-huitième mois de sa détention », selon les confessions faites par Sokhna aux enquêteurs.









Libération