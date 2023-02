Cour de Justice de l’Uemoa : Les nouveaux membres, dont Mahawa Sémou Diouf, ont prêté serment ce mercredi Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Février 2023 à 16:58 | | 0 commentaire(s)|

Les membres de la Cour de Justice de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), dont Mahawa Sémou Diouf, ancien Doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Dakar, ont prêté serment mercredi 1er février à Ouagadougou, a appris lesoleil.sn, de sources de l’instance communautaire. La cérémonie s’est déroulée dans la salle d’audience de ladite Cour, sise à Ouaga 2, place Mémorial aux Héros nationaux. Il s’agit de Touré Joséphine Ebah, au titre de la République de Côte d’Ivoire; Daniel Amagoin Tessougué, au titre de la République du Mali; Mahawa Sémou Diouf, au titre de la République du Sénégal, dont les mandats ont été renouvelés, le 10 janvier dernier, d’après un communiqué signé du président de la Conférence des chefs d’Etat de Gouvernement, le Nigérien Mohamed Bazoum. Les autres nouveaux membres de la Cour sont Jules Chabi Mouka, au titre de la République du Bénin; Kalita Bague, au titre du Burkina Faso; Ladislau Clemente Fernando Benbassa, au titre de la République de Guinée-Bissau; Gayakoye Sabi Abdourahmane, au titre de la République du Niger et Lodonou Kuami Gaméli, au titre de la République togolaise. A rappeler que la Cour de Justice de l’Uemoa veille à l’interprétation uniforme du droit communautaire et à son application et juge, notamment, les manquements des Etats à leurs « obligations communautaires ». Elle arbitre également les conflits entre les Etats membres ou entre l’Union et ses agents,Elle est composée de juges, un par État, nommés pour un mandat de six ans renouvelable, S.G



