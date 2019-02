Cour de justice de CEDEAO : Karim remporte la première manche contre l’Etat

Karim Wade a remporté la première manche dans la procédure qui l'oppose à l'Etat du Sénégal devant la Cour de justice de la CEDEAO, à propos de son droit d’être électeur et éligible à l’élection présidentielle du 24 Février 2019. Le collectif des avocats qui assurent sa défense, informe que la Cour a rejeté lors de son audience du 7 Février 2019 les demandes d’incompétence et d’irrecevabilité formulées par l’Etat du Sénégal. « La Cour vient d’admettre l’urgence d’une procédure accélérée pour examiner les violations alléguées par M. Karim WADE en son audience du 20 Février 2019 », selon le collectif. Qui se réjouit de cette « victoire d’étape consécutive au rejet des demandes dilatoires du Gouvernement du Sénégal tendant à retarder, reporter ou faire rejeter l’examen des violations graves des droits électoraux de M. Karim WADE ». « M. Karim WADE reste déterminé à faire reconnaître son droit d’être candidat à l’élection présidentielle du 24 Février 2019 en dépit des manœuvres et manipulations de l’Etat du Sénégal », fait savoir le collectif d’avocats de Karim Wade.



