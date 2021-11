Cour des Comptes: Le siège sera disponible avant la fin de l’année, selon Mamadou Faye, son président Le siège de la Cour des Comptes sera bientôt livré. Selon le Premier président de la Cour des Comptes, Mamadou Faye, le siège sera disponible avant la fin de l’année.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 10:02 | | 0 commentaire(s)|

‘’ Le nouveau siège est une vieille histoire. Sa construction a quand même connu un retard énorme. Quand je suis arrivé, j’ai demandé la résiliation du contrat. Cela n’a pas été facile. C’est par la suite qu’on a relancé le marché et vous avez constaté qu’actuellement, ça avance. Nous sommes en finition et nous devons, normalement, le recevoir d’ici la fin du mois de novembre. Mais c’est sûr que fin décembre, nous aurons notre siège flamboyant neuf ’’, a indiqué M. Faye ?



C’était hier jeudi, en marge de la cérémonie de jumelage entre la Cour des Comptes du Sénégal et celle de la France.



Bâti sur une surface de 8 500 m2, le coût global de cet édifice de l’Etat du Sénégal est estimé à 7 milliards de francs Cfa.



Il s’agit d’un immeuble à 4 étages comptant 220 bureaux, 10 bureaux pour les présidents des Chambres, un bureau pour le Procureur général, une salle d’audience de 220 places, une cafétéria, une bibliothèque, un restaurant, une infirmerie et 2 sous-sol, dont l’un pour l’archivage de documents d’une superficie de 1 500 m2 et l’autre pour le parking de véhicules.











Rewmi



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos