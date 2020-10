Cour des Comptes: Les Rapports 2015, 2016 et 2017 déposés

Enfin, les rapports sont disponibles. La Cour des Comptes qui a accusé un grand retard à l’instar d’autres corps de contrôle, a finalement déposé certains de ses rapports sur la table du chef de l’Etat.



Selon L'As, qui donne la nouvelle dans sa livraison d'aujourd'hui, en réunion de conseil des ministres hier, le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Mohammad Boun Abdallah Dionne a fait le point sur le fonctionnement de la Commission de suivi, mise en place par le chef de l’Etat, pour exploiter les décisions et recommandations de la Cour des Comptes, suite au dépôt de leurs rapports 2015, 2016 et 2017. La Cour n’a pas pu rattraper totalement le retard. Puisque les rapports de 2018 et 2019 ne sont pas encore disponible.

