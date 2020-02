Cour des Comptes : les rapports 2018 et 2019 publiés en octobre 2020 Alors que les rapports 2015, 2016 et 2017 n’ont été publiés qu’hier vendredi 31 janvier 2020, la Cour des comptes a annoncé que les rapports de 2018 et 2019 seront publiés au mois d’octobre 2020. C’est ce qu’a dit le premier président de la Cour des Comptes, Mamadou Faye, ce samedi, lors d’une conférence de presse. Revenant sur le retard apporté à la publication des derniers rapports, M. Faye a évoqué des problèmes internes et non externes. Affirmant que la publication de ces rapports est une obligation démocratique, il a souligné que 331 recommandations ont été faites, avec des mises en œuvre concernant 190 points de ces recommandations, dans les derniers rapports.

