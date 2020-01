Cour des comptes : Les rapports 2015, 2016 et 2017 remis au chef de l'Etat, aujourd’hui C’est ce vendredi que les rapports 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes seront remis au chef de l'Etat Macky Sall, lors d'une cérémonie officielle. Le premier président de ce corps de contrôle, Mamadou Faye, va, par la suite, durant cette année 2020, revenir devant le président de la République, pour lui remettre les rapports 2018 et 2019.

