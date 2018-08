Cour suprême : Mme Viviane Wade perd la bataille devant NSIA

L’ex-Première Dame a perdu la bataille qui l’oppose à la société d’assurance NSIA devant la Cour suprême. Son pourvoi a été rejeté par la haute juridiction statuant en chambre civile et commerciale, confirmant ainsi l’arrêt de la Cour d’appel de Thiès qui l’avait condamnée à payer 200 millions F Cfa.



Pour rappel, l’affaire remonte au 14 janvier 2011. Ce jour-là, Masseye Diop a qui Mme Wade avait donné comme instruction de débroussailler les alentours de la villa à Saly, était à la mosquée pour la priere du vendredi. Il avait demandé deux jeunes de l’aider dans cette tâche. Au lieu de s’en tenir à leur travail, ces deux jeunes ont choisi de brûler les mauvaises herbes pour aller plus vite.



Malheureusement, le feu s’est étendu jusque dans les maisons voisines, notamment à l’hôtel le Lamatin Beach. Assureur du complexe hôtelier, NSIA avait dédommagé l'entreprise avant de porter plainte contre Viviane Wade. La Cour d’appel de Thiès condamne cette dernière de payer à la société d’assurance, la somme indiquée. Contestant cette décision, l’épouse de l’ancien président de la République du Sénégal a, alors, saisi la Cour Suprême.



Dans leurs moyens de défense, signale Les Echos, ses conseils ont dégagé la responsabilité de leur cliente, indiquant qu’elle n’était pas sur les lieux au moment des faits. Selon eux, elle avait juste demandé à Massèye Diop, le gardien, de débroussailler. En clair, selon la défense, rien ne justifie la responsabilité de Mme Wade dans cette affaire. Mais, la haute juridiction a déclaré irrecevable certains moyens et pour d’autres, elles les rejetés. Au final, le pourvoi a été rejeté.