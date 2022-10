Cour suprême / Pour un détournement de plusieurs millions FCfa : Palla Mbengue sera jugé demain Palla Mbengue, ancien promoteur de lutte, est accusé d’avoir détourné plusieurs millions de francs par la société Sorubatic SA, dont il était le gérant. Il a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Dakar à un an, assorti du sursis par le juge pénal et 170 millions de francs Cfa à payer à titre de dommages et intérêts. Le verdict a été confirmée par la Cour d’Appel.



Palla Mbengue a attaqué cette décision de justice devant la Chambre criminelle de la Cour suprême, qui va statuer sur le dossier demain jeudi 20 octobre.



D’après Les Echos, l’homme d’affaires espère que la haute juridiction va casser l’arrêt et renvoyer le dossier devant une autre composition de la Cour d’Appel. Son frère El Hadji Djibril Mbengue est également poursuivi pour complicité.



A en croire la partie civile, de décembre 2002 à septembre 2010, Palla Mbengue a géré l’entreprise.



Lui ayant succédé, Issa Cissé et Cie ont noté des manquements d’un montant de 150 millions de francs Cfa. Et ce n’est pas tout, ils ont noté qu’il y a eu 120 millions constituant la détaxe opérée par la Direction générale des Impôts et Domaines au profit de l’entreprise, ainsi qu’une autre détaxe de 19 millions de francs Cfa, portant sur le carburant.



Pour sa défense, Palla Mbengue a juré devant le juge, qu’il ne savait rien de la détaxe de 19 millions de francs Cfa. S’agissant du reste, il a accusé son frère Djibril Mbengue qui s’occupait de l’administration et des finances de l’entreprise, d’avoir imité sa signature.



