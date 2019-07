Cour suprême : vive altercation entre deux avocats, hier C’était très tendu, hier, à la Cour suprême lors du jugement du recours en annulation de la révocation de Khalifa Sall. Et pour cause, rapporte "L’As", une vive altercation a opposé Me Ousseynou Fall, avocat de la défense et Me Moussa Félix Sow, un des avocats de l’Etat.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juillet 2019 à 12:21 | | 1 commentaire(s)|

Tout est parti, souligne le journal de la plaidoirie de Me Aliou Cissé, qui aurait fait hors sujet. Le juge a alors invité les avocats à respecter l’article 144 de la loi organique, qui consiste à se limiter aux faits soulevés par les avocats.



« Chaque avocat a le droit de dire ce qu’il veut comme il le sent dans sa plaidoirie. Il est libre », rétorque alors Me Ousseynou Fall au juge.



« Il y a des confrères qui se comportent comme si nous étions en flagrant délit alors que nous sommes devant la Cour suprême…Je vous présente mes excuses pour ces écarts de comportements », dit alors Me Moussa Félix Sow au juge.



Des propos pris comme une offense par Me Ousseynou Fall, qui bondit : « Présente les excuses pour toi-même, mais pas pour tous les avocats ».



« Je demande que ce comportement anarchique de mon confrère soit noté dans le plumitif et je m’en référerai au bâtonnier », fulmine alors Me Sow.



« C’est vous qui avez un comportement anarchique. C’est vous le faiseur de troubles », renchérit Me Sow. Ambiance, ambiance…

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos