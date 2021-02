Cours du pétrole : Une hausse notée sur les marchés internationaux en décembre 2020

Toutefois, comparé au même mois de l’année précédente, la Bceao souligne que le prix du baril a chuté de 21,3%. S’agissant des principales matières premières exportées par les pays de l’Union, les cours se sont inscrits en hausse par rapport à la même période de l’année dernière pour l’or (+25,4%), le coton (+10,5%), le caoutchouc (+6,7%) et le café (+0,3%). En revanche, des replis ont été observés au niveau de la noix de cajou (-26,0%) et du cacao (-1,9%).



Quant aux indices boursiers, ils ont enregistré des évolutions contrastées au cours du mois de décembre 2020. En effet, sur un an, ils se sont inscrits en baisse pour le FOOTSIE 100 (-14,3%), le CAC 40 (-7,1%) et l’EuroStoxx 50 (-4,7%), tandis que des hausses sont notées pour le Nasdaq Composite (+43,6%), le Standard&Poor's 500 (+16,3%) et le Nikkei 225 (+16,0). Sur le marché des changes, la monnaie européenne s’est appréciée sur un an vis-à-vis du dollar américain (+9,2%), de la livre sterling (+5,7%), du yen japonais (+3,7%) et du yuan (+2,6%).



Les principales banques centrales des pays avancés ont maintenu leurs taux directeurs inchangés au cours de la période sous revue.

