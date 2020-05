Cours et Tribunaux: L’Ums pose des conditions pour la reprise des audiences publiques

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mai 2020 à 11:41

L’Union des magistrats du Sénégal (Ums) pose ses conditions sur la reprise des audiences publiques dans les Cours et Tribunaux fixée le 2 juin prochain. «Face à la question de la Covid-19 (qui) demeure préoccupante compte tenu de la courbe ascendante des cas de contamination, en particulier de ceux dits communautaires, qui incitent à la plus grande prudence, le Bureau de l’Ums envisage “d’adresser un courrier (à la tutelle), demandant la fourniture aux juridictions de moyens de protection adéquats notamment des masques, du gel hydro-alcoolique et des thermomètres frontaux en plus d’une désinfection des salles d’audiences», estiment les magistrats dans les colonnes du journal Le Quotidien.



Toutefois, le Bureau de l’Ums, «recommande aux chefs de chaque juridiction de définir les mesures particulières pour la tenue des audiences ou les interactions avec les justiciables, notamment les conditions d’accès aux salles d’audience ou la distanciation physique».

