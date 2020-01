Cours et tribunaux: la rentrée solennelle prévue le 9 janvier prochain Le Président Macky Sall, président du conseil supérieur de la magistraure, préside la prochaine rentrée des Cours et tribunaux le 9 janvier prochain, sous le thème : "Lutte contre le terrorisme, un défit pour les Etats africains". La cérémonie de cette année se tient dans un contexte particulier où le Conseil supérieur de la magistrature (Csm) ne n’est pas tenu depuis plus d’un an. Une des raisons qui ont poussé le Juge Hamidou Dème, ancien président à démissionner.

