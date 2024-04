Cours mondial sur le Leadership et l’Eradication du paludisme: Le Leadership de l’Afrique à nouveau reconnu

« Dorénavant, avec le Professeur Evelyn Ansah du Ghana, nous deux avons aujourd’hui, la confiance des institutions internationales et la lourde responsabilité d’organiser et d’accompagner la formation des prochaines générations de Leaders en Afrique et dans le Monde, qui agissent en tant qu’acteur, décideur, chercheur, spécialiste agissant dans le domaine de la santé en général et du paludisme en particulier », a précisé Pr. Daouda Ndiaye.



Ainsi, il remercie tous ceux qui se sont battus depuis des années, pour que ce Cours soit confié à l’Afrique.