Cours suprême/Ousmane Sonko confirmé coupable : une ombre sur sa candidature présidentielle La Cour suprême sénégalaise a entériné, ce jeudi 04 janvier 2024, tard dans la nuit, la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à six (6) mois de prison avec sursis pour diffamation envers le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Cette décision, en confirmant les verdicts antérieurs, pose une nouvelle interrogation sur son admissibilité à se présenter à l'élection présidentielle prévue pour le 25 février prochain.



La confirmation par la Cour suprême de la peine infligée par la Cour d'appel du 8 mai 2023 résulte des accusations portées par le leader de l'ex-parti Pastel-Les Patriotes contre Mame Mbaye Niang, l'accusant de détournements selon un rapport de l'Inspection générale d'État. Les avocats des deux parties confirment que cette condamnation le rend inéligible pour cinq (5) ans.



Leader des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), Ousmane Sonko, âgé de 49 ans, s'était classé troisième lors de la présidentielle de 2019. Ses déboires judiciaires ont débuté avec une peine de deux mois de prison avec sursis et des dommages et intérêts évalués à 200 millions de francs CFA.



Pour rappel, dans une affaire distincte, Ousmane Sonko a été reconnu coupable le 1er juin pour "corruption de la jeunesse" et a été condamné à une peine de deux ans de prison ferme, ajoutant à une série de jugements défavorables.



