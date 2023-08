Course de la production du pétrole et du gaz : La Côte d’Ivoire prend une avance sur le Sénégal La diligence du groupe Eni et son partenaire ivoirien Petroci, en moins de deux ans après la découverte et moins d’un an et demi après la décision finale d’investissement et la production du champ interpelle le Sénégal.



L’opérateur Woodside, détenteur de 82% du gisement pétrolier de Sangomar a finalement reporté jusqu’en 2024 la production des premiers barils de pétrole, prévue au cours de cette année 2023.



La compagnie pétrolière BP a récemment publié son rapport sur les résultats du deuxième trimestre, mettant en évidence un «léger retard» dans la mise en exploitation du champ gazier de Tortue Ahmeyim GTA. Initialement prévue pour le dernier trimestre de cette année, l’exploitation de la première phase du champ a été également reportée au premier trimestre de l’année prochaine, 2024.



Ce qui n’est pas encore évident car un nouveau changement de calendrier pourrait intervenir à tout moment et au gré des différents partenaires. Le Sénégal traine donc, quelles que soient les raisons évoquées. Son rival dans l’espace de l’Uemoa prend une sérieuse avance pour la conquête du marché sous régional



