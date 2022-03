Course hippique : Le Groupe Kirène à cheval pour accompagner le Grand Prix GMD

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mars 2022 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

Un bel évènement qui a regroupé professionnels et amateurs de sports équestres, s’est déroulé ce week-end à Dakar ! Et le Groupe Kirène était « à cheval », pour accompagner le Grand Prix GMD de ce concours de course hippique.