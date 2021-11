Course pour la conquête de Dakar : Les jeunes de Benno vilipendent Diouf Sarr et menacent de lui barrer la route Dans les prochains jours, la coalition Benno bokk yakaar (Bby) va sans doute enregistrer une tension qui ne sera pas du goût du Président de la République, Macky Sall. Les jeunes de sa mouvance ont manifesté encore une fois leur «désaccord» avec le candidat de ladite coalition à la mairie de Dakar. Ces derniers ont brandi des menaces et promettent de mener un combat sans merci qui est de mettre Abdoulaye Diouf Sarr devant des responsabilités.

Ça chauffe dans la coalition Benno bokk yakaar (Bby) de Dakar. Les jeunes de différents partis politiques de la ladite coalition ont manifesté, hier, leur «désaccord» avec Abdoulaye Diouf Sarr, candidat à la ville de Dakar. Ils estiment que la tête de liste, Abdoulaye Diouf Sarr, a totalement ignoré la jeunesse lors des investitures.



«Dans les listes, on ne trouve que ses amis et ses proches, cependant, les braves jeunes, fers de lance de la coalition, ont été royalement mis à côté, quel manque d’élégance ! C’est pourquoi nous avons décidé d’expliquer à l’opinion publique et aux différents leaders de la coalition, notre mécontentement et nos réserves », ont déploré les jeunes.



En effet, ce sont les coordonnateurs Amadou Sow de la coalition Benno bokk yakaar (Bby) de Dakar, Ousmane Ndiaye de la Cojer, Mamadou Guèye de Ldr Yessal Dakar, Samba Ciss d’Aj Authentique, Ibra Oumar Ly de l’Urd et de Mouhamed Mbodji du Parti Rewmi qui ont mis en place une cellule scientifique pour, disent-ils, travailler sur les perspectives, mais aussi, faire des propositions capables de faire adhérer les compatriotes dans leur projet politique.



«Désormais, notre seul combat sera de mettre Abdoulaye Diouf Sarr devant ses responsabilités, mais aussi, d’engager le combat pour dénoncer ses manœuvres mesquines qui ne l’honorent point», ont-ils dit.



Ils soulignent que la coalition est en sursis, et sollicitent une audience auprès du Président de la République, Macky Sall pour lui faire part de la situation qui prévaut au département de Dakar et dans les 19 communes d’arrondissement.

Par ailleurs, les jeunes disent rester à jamais des boucliers du parti, et leur loyauté à leur engagement ne souffre d’aucune contestation

