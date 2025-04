Course-poursuite sur l’autoroute : L’autre chauffeur, dont le camion s’est renversé, a été aussi arrêté

Selon le journal Libération, les deux chauffeurs de camion impliqués dans la spectaculaire course-poursuite sur l’autoroute ont été placés en garde à vue hier à la brigade de gendarmerie de Thiaroye. Leur présentation au procureur de Pikine-Guédiawaye est prévue ce mardi, d’après la même source.



L’enquête menée par les gendarmes de Thiaroye, et dont Libération s’est procuré les premiers éléments, révèle que les faits, filmés par des témoins choqués, se sont produits dans la nuit du dimanche aux environs de 2 heures du matin. Les images, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont montré deux poids lourds roulant à vive allure, mettant en danger la vie des usagers de l’autoroute.



Toujours selon Libération, l’un des conducteurs, Mahmane Sané, poursuivi pour tentative de meurtre, aurait littéralement perdu le contrôle de ses nerfs après que son collègue, Mbacké Diouf — visé quant à lui pour conduite dangereuse — lui ait bloqué le passage à plusieurs reprises alors qu’il tentait de le dépasser. Ce qui aurait été, selon les enquêteurs, le déclencheur de cette scène d’une rare violence.



Dans une manœuvre jugée extrêmement périlleuse par les enquêteurs et rapportée dans les colonnes de Libération, Mahmane Sané aurait ensuite coincé le camion de Mbacké Diouf dans un virage critique, provoquant ainsi le renversement du véhicule de ce dernier. Fort heureusement, et contre toute attente, Mbacké Diouf s’en est sorti sans la moindre blessure physique, selon les constatations médicales citées par Libération.



Toujours d’après les sources de Libération, l’arrestation des deux mis en cause s’est faite en deux temps. Mbacké Diouf a d’abord été interpellé lundi à 16 heures après avoir été convoqué par les gendarmes. Mahmane Sané, de son côté, a été cueilli au Port de Dakar, où il semblait poursuivre son activité professionnelle comme si de rien n’était.



Les enquêteurs, appuyés par des experts en accidentologie et en sécurité routière, ont mis en évidence la gravité des faits, en soulignant que cette course-poursuite aurait pu entraîner un véritable carnage si d’autres véhicules s’étaient retrouvés sur le trajet à ce moment précis. Des témoins auditionnés par les enquêteurs ont décrit une scène « effrayante », semblable à une course de camions dans un film d’action, comme le rapporte Libération.



Il est à noter que les éléments filmés, considérés comme des preuves accablantes, ont été authentifiés et versés au dossier d’instruction. Les images montrent notamment Mahmane Sané effectuant une dangereuse embardée sur la voie de gauche, pour finalement heurter l’arrière du camion de Mbacké Diouf.

Senenews