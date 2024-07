Courses Hippiques – Adjudant plus rapide que l’éclair lors du Grand Prix du Chef de l’Etat ! Un monde fou s’est déplacé au stade Ndiaw Macodou Diop à Thies pour assister à la plus grande journée de la saison. Il s’agit de la 59e édition du Cheval dotée du Grand Prix du Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye. Des sept courses au menu, celle du Grand Prix du Chef de l’Etat est sans doute celle qui était la plus attendue. La 5e course qui se faisait sur une distance de 2650m. C’est le cheval Adjudant du propriétaire Sidy Ndao de l’écurie Al Makhtoum qui termine à la première place avec un temps de 3 minutes 4secondes.

Il rafle la somme de 9.800.000 Fcfa. De quoi donner le sourire au joker Pape Yoro Gningue toute la soirée. Adjudant est suivi par le cheval Tawfekh qui rentre avec une mise de 4.800.000. Linguere Maguette complète le podium avec 2.200.000.



En plus de la promiscuité notée dans l’infrastructure sportive qui abritait pour la 32e fois dans son histoire cette course spéciale, l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop souffre d’un problème d’éclairage. À 19h, alors qu’il restait encore deux courses à disputer, le speaker hâtait les turfistes. Des 4 projecteurs, les 3 restaient allumés.



La ministre des sports qui a fait le déplacement à Thiès lors de la 23e et 24 journée a sans doute noté ce problème qui fait souvent tache d’huile dans l’organisation de ces courses qui drainent de plus en plus de monde. Ce qui fait d’ailleurs du chantier de l’hippodrome national, « une exigence » comme disait Madame Khady Diene Gaye le week-end passé



Absent lors de cet événement dont il est le parrain, le président de la République a été représenté par la ministre des sports, de la culture et de la jeunesse qui était aussi marraine d’un prix, et de son collègue, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage Dr Mabouba Diagne, accompagnés de plusieurs autorités dont Toussaint Manga, DG de la Lonase et Fadilou Keita, DG de la CDC



