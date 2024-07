Courses Hippiques : La LONASE, partenaire incontournable du Grand Prix du président de la République

La ville de Thiès a vibré au rythme des sabots, lors de la 59e édition du Grand Prix du président de la République, à l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop. Cet événement, désormais incontournable pour les amateurs de courses hippiques, a mis en lumière l'engagement de la LONASE en tant que soutien indéfectible des courses sénégalaises. Sous la direction du Dr. Toussaint Manga, la LONASE a déployé une forte délégation pour soutenir ce rendez-vous sportif majeur. La délégation comprenait, entre autres, le secrétaire général, le directeur des opérations, ainsi que des directeurs et des conseillers.



Avant de se rendre à l’hippodrome, le Directeur général a visité l’agence de Thiès, soulignant l’importance qu’il accorde aux structures déconcentrées. Il a également rencontré tout le personnel de Thiès, accompagné de leur chef d’agence, Monsieur Edouard Latouffe.



La journée a été ponctuée de moments forts, comprenant sept courses, parmi lesquelle,s deux ont particulièrement retenu l'attention : la course du Trophée LONASE et le Grand Prix du président de la République. Ces courses ont captivé le public et illustré l’importance de ce partenariat. Le point culminant de la journée a été la course du Grand Prix du président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, réunissant les meilleurs jockeys et chevaux du pays.



Le Directeur général, Dr. Toussaint Manga, a profité de sa présence pour annoncer un projet ambitieux : la réalisation d’un hippodrome moderne d’envergure internationale, symbolisant l’avenir des courses hippiques au Sénégal. Le Directeur général a réaffirmé l’engagement de la LONASE, à soutenir le développement des courses hippiques au Sénégal. « La LONASE est fière de participer à ce grand événement et de jouer un rôle clé dans le développement du sport équestre au Sénégal. Notre partenariat avec le Grand Prix du président de la République, illustre notre volonté de promouvoir les traditions sportives et de contribuer à l’essor de notre pays », a-t-il déclaré.



Avec un projet ambitieux de création d’un hippodrome moderne et un soutien constant aux événements sportifs, la LONASE continue de se positionner comme un acteur incontournable du développement des courses hippiques au Sénégal. En se projetant vers l'avenir, la LONASE espère non seulement renforcer ses liens avec les amateurs de courses hippiques, mais aussi, attirer de nouveaux publics, à travers des initiatives innovantes et des infrastructures de pointe.



L'avenir des courses hippiques au Sénégal s'annonce prometteur, porté par l'engagement continu de la LONASE et de son Directeur général, à promouvoir ce sport traditionnel, tout en intégrant des éléments modernes, afin de capter l’attention du grand public sous le charme des courses hippiques.