Coût de l’autoroute à péage : le silence de Bara Tall

Dans son combat, Ccuap avait bénéficié de l’appui de Bara Tall, le PDG de Talix Group, l’un des candidats malheureux à la réalisation de l’autoroute à péage.



Fustigeant le coût de l’ouvrage, M. Tall avait assuré devant des journalistes qu’il aurait été en mesure de réaliser le même ouvrage à moindre coût, en donnant pour exemple ce qu’il avait produit sur le premier tronçon dudit ouvrage. Or, il a été largement démontré que M. Tall avait sous-estimé ses coûts qui n’étaient pas moindres, au kilomètre, que ceux produits par Eiffage.



De plus, M. Tall, qui ne se prive jamais de mettre en cause la responsabilité de l’Etat dans les coûts de réalisation de l’autoroute, reste lui étonnamment silencieux sur les faveurs qui lui ont été faites par le gouvernement, surtout pour lui permettre de reprendre les travaux de la route Fatick-Kaolack qui s’était dégradée avant même la réception officielle.



Ce qui a été une grosse pomme de discorde entre son entreprise et le gouvernement de Abdoulaye Wade, à l’époque même où Macky Sall en était le Premier ministre.













Le Quotidien