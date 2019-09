Couverture Parlement CEDEAO: Niang Xaragne Lô choisi à la place de la presse Niang est vraiment Xarañe. Le célèbre « snappeur » prend des ailes. En effet, après avoir « bien couvert » -avec un badge All Access, la campagne électorale du candidat sortant Macky Sall lors de la présidentielle de février dernier, celui qui a acquis sa notoriété grâce à ses bijoux a, aujourd’hui, eu droit à l'invitation officielle d’une institution communautaire.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2019

Il s’agit du parlement de la CEDEAO, dirigé par le député sénégalais Moustapha Cissé Lô, qui lui a envoyé une invitation solennelle pour la couverture médiatique du séminaire parlementaire et de la session extraordinaire prévus du 12 au 17 septembre 2019 à Monrovia, au Libéria, au détriment de la presse sénégalaise.



Et pourtant, il lui est bien assigné une mission de journaliste: à savoir assurer « une large dissémination des informations importantes auprès de la presse parlementaire basée au Sénégal et auprès de (son) réseau de contacts dans les pays francophones de la sous-région et au-delà" .



Pour dire que dans ce pays, le journalisme, aux yeux de certains, n’est pas une affaire d’homme de médias, mais plutôt de célébrité. Qu’importe la manière.



